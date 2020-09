Nvidia: Neues Chip-Trio, neues Glück?

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Haute Cuisine bei Nvidia: CEO Jensen Huang präsentierte der Öffentlichkeit am Dienstag eine Chip-Weltneuheit – direkt aus der Küche seiner Mansion im Silicon Valley. Die Neuigkeiten kommen an der Börse super an. Nvidia-Aktien (WKN: 918422) klettern vorbörslich auf 582 USD.

Das neue GPU-Trio besteht aus drei unterschiedlich leistungsstarken Varianten – dem Top-Modell GeForce RTX 3080, dem GeForce RTX ...





