Nvidia: Neue Allzeithochs weiterhin möglich?

Dass Aktien in Zeiten der Corona-Krise neue Allzeithochs ausbilden könnten, ist gewiss eine ungewöhnliche Vorstellung. Dennoch ist sie, zumindest was die Nvidia-Aktie betrifft, durchaus realistisch. Der Kurs stieg im Winter steil an und erreichte am 20. Februar bei 316,32 US-Dollar ein neues Allzeithoch.

Danach wurde die Aktie mit dem Gesamtmarkt verkauft und ermäßigte sich bis zum 18. März auf 180,68



