Nvidia: Die Nervosität ist hoch

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die Nividia-Aktie verfehlte ihr am 2. September bei 589,07 US-Dollar ausgebildetes Allzeithoch am 10. November nur knapp, als der Kurs in der Spitze nur bis auf 587,66 US-Dollar vordringen konnte. Anschließend fiel der Wert wieder auf seine 50-Tagelinie zurück. Um diese herum pendelte die Aktie im Dezember seitwärts.

Auch im neuen Jahr bleibt der 50-Tagedurchschnitt zwischen Bullen und Bären heiß ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung