Nvidia: Kritische Entscheidungen stehen an!

Über Monate hinweg vollzog die Nvidia-Aktie einen kontinuierlichen Anstieg. Er gipfelte am 20. Februar in einem neuen Hoch bei 316,32 US-Dollar. Anschließend startete ein neuer Abwärtstrend. Er konnte bis zum heutigen Tag noch nicht gebrochen werden. Die erste Abwärtswelle endete unterhalb der 50-Tagelinie am 28. Februar auf dem Niveau von 241,80 US-Dollar.

Während der nachfolgenden Gegenbewegung konnte der gleitende Durchschnitt



