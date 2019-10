Nvidia: Jubelstimmung nach den Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Auf die am Montag vorgelegten Zahlen hat die Nvidia-Aktie ausgesprochen positiv reagiert. Der Kurs konnte in der Spitze bis auf 199,29 US-Dollar ansteigen und sich trotz einiger Abgaben zum Schluss der Sitzung mit einem Plus von 5,29 Prozent aus dem Handel verabschieden.

Mit diesem Anstieg hat sich die Aktie eindrucksvoll über den Widerstand bei 190,00 US-Dollar erhoben. Das nächste Ziel ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung