Nvidia: Der Jahresendspurt läuft!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die Nvidia-Aktie bildete am 15. August bei 147,39 US-Dollar ein Tief aus und ging anschließend in eine neue Aufwärtsbewegung über. Diese wurde auch in den letzten Tagen weiter fortgesetzt, sodass der Wert fast bis an die Marke von 230,00 US-Dollar vorstoßen konnte.

Es hat derzeit den Anschein, als seien die Käufer bestrebt, den Anstieg bis zum Jahresende fortzusetzen, denn die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung