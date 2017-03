Nvidia: Ist der Raketenstart wieder vorbei?

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

die Nvidia-Aktie hatte in vergangenen Jahr ihr bestes Jahr überhaupt. Ca. 315 % an Wertgewinn stehen seit Anfang 2016 bisher zu Buche. Technisch betrachtet hat die Aktie zuletzt ein Doppel-Top ausgebildet. Ein Doppel-Top deutet auf zumindest eine etwas längerfristige Korrektur hin.

Mit was verdient Nvidia Geld?

Nvidia ist stark von den Umsätzen im Gaming-Bereich abhängig. 59 % aller Umsätze kamen in 2017 aus diesem Bereich. Der Gaming-Bereich ist aber sehr zyklisch. In Zeiten wichtiger Upgrades steigen die Umsätze für gewöhnlich, während sie danach wieder fallen. In 2017 gab es zusätzlich ein Upgrade, dass die Performance des Grafik-Prozessors erhöhte und damit die Nachfrage und die Preise ankurbelte. Darüber hinaus bringt AMD Mitte 2017 ein Konkurrenzprodukt auf den Markt.

Andere Segmente eher schwach

Nvidia verdient auch mit den Segmenten Data Center, Automotive und Professional Visualization Geld. Doch auch im Bereich Data Center wird Nvidia zukünftig mit Intel konkurrieren müssen, da Intel aktuell den Bereich AI (Artificial Intelligence) aggressiv ausbaut. Nvidia bleibt zwar im Bereich Automotive womöglich führend, allerdings trägt dieses Segment aktuell nur 7,0 % zu den Umsätzen des Unternehmens bei.

