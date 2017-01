Nvidia: Ist das ein Anzeichen von SCHWÄCHE?

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

eigentlich rechneten Experten auf der CES fest mit der Vorstellung der neuen Grafikkarte Geforce GTX 1080 Ti von Nvidia. Dass es dazu nicht gekommen ist, ist für einige Beobachter ein Anzeichen von schwächelnden Verkaufszahlen. Michael McConnell von Pacific Crest ließ dazu vor etwa einem Monaten verlauten, dass bei der Durchverkaufsrate von Desktop-GPUs eine spürbare Veränderung festzustellen sei. Aktuell soll sich in den Vetriebskanälen genügend Inventar für 2 bis 2,5 Monate befinden, in der Vergangenheit war nur für 1 bis 1,5 Monate vorgesorgt.

Will Nvidia den Händlern Zeit verschaffen?

Die Vermutung lautet jetzt, dass Nvidia die neue High-End-Karte bewusst zurückhält, um den Händlern Zeit zu geben, noch bestehende Vorräte von anderen Grafikchips zu verkaufen. In der Tat gibt es eine gewisse Überschneidung bei der Kundschaft. So mancher Spieler wartet nur auf das neue Modell, wie sich in zahlreichen Spieler-Foren in Erfahrung bringen lässt. Eine zu frühe Ankündigung könnte das Interesse für die aktuellen Chips negativ beeinträchtigen. Trotz alledem sind es bisher nur Vermutungen. Ob die Verkaufszahlen wirklich geringer als in vorherigen Jahren ausgefallen sind, muss sich erst noch zeigen.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

