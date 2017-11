Nvidia: Intel und AMD rüsten gegen NVIDIA auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Nvidia hat im dritten Quartal wieder eine super Performance hingelegt und die Analysteneinschätzungen deutlich übertroffen. Es wurde ein Umsatz von 2,6 Mrd. US-Dollar erzielt – ein Plus von 32 % gegenüber dem Vorjahr. Analysten hatten 2,4 Mrd. US-Dollar erwartet. Das Ergebnis je Aktie fiel mit 1,33 US-Dollar deutlich höher aus, als die Konsensschätzung von 0,94 US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahr ergibt das Plus von 41 %. Nach Segmenten hat die Sparte Data Center einen Umsatzanstieg von 20 % auf 501 Mio. US-Dollar erzielen können.

Intel und AMD wollen an NVIDIAs Marktanteile

Intel und AMD geht NVIDIAs Erfolg sprichwörtlich auf den Senkel. Intels Umsätze steigen nur verhalten, da der weltweite PC-Markt rückläufig ist. Die weltweiten PC-Absätze sind seit dem Jahr 2012 von insgesamt 350 Mio. auf 260 Mio. in 2016 rückläufig gewesen. Intels Marktanteil im Prozessor-Segment kommt dabei auf über 80 %. Und AMD befindet sich gerade in einer Turnaround-Phase. An das Know-how und die Kundenbeziehungen von NVIDIA reicht es daher nicht ganz heran.

Ein Gamer-Notebook soll es richten

Ein Joint Venture muss also her. Der Plan des Joint Ventures sieht einen neuen Laptop-PC vor. Dieser wird mit einem neuen Chip ausgestattet, der sowohl Intels Prozessor als auch AMDs GPU miteinander vereinen soll. Die Leistung soll also dem eines Gamer-PCs nahekommen, gleichzeitig aber soll der PC in Form eines ultradünnen Notebooks daherkommen.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.