Nvidia: „Eine riesige Macht!“

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Seit 2011 richtet der Grafikkartenspezialist Nvidia seine GPU Technology Conference (GTC) an weltweit mehreren Standorten aus, um das wachsende Interesse am Thema zu bedienen. Dass ein ausgewählter Ort für die bedeutendste Messe im Bereich Graphics Processing Unit (GPU) seitdem Tel Aviv ist, kommt nicht von ungefähr. Obwohl Israel ein kleines Land sei, „ist es eine riesige Macht in der KI-Industrie“, sagte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.