Nvidia: Eine Aktie wie aus dem Lehrbuch?

über die Aussagekraft der Charttechnik für Kursprognosen kann man sicher stundenlang vortrefflich philosophieren. Doch bei der Chip-Aktie Nvidia hat sich wieder einmal gezeigt, welche Wirkung ein Doppeltop in der Charttechnik entfalten kann. Zweimal stieg das Papier auf rund 120 US-Dollar. Einmal kurz vor dem Jahreswechsel 2016/2017, das zweite Mal in der ersten Februardekade dieses Jahres. Was dann folgte, war Charttechnik aus dem Lehrbuch.

Kursziel 80 US-Dollar

Die Aktie gab deutlich nach und fiel in der Spitze bis auf gut 95 US-Dollar. In dieser Region verläuft auch der seit Anfang letzten Jahres gültige Aufwärtstrend. Die Aktie reagierte auch hier wie aus dem Lehrbuch und setzte sich mit zwei positiven Handelstagen wieder über die Marke von 100 US-Dollar ab. Ist die Korrektur jetzt schon vorbei?

Sollte die Aktie sich weiter wie aus dem Chartlehrbuch verhalten, dann wäre die Antwort ganz klar nein. Denn aus der Doppeltop-Formation ergibt sich ein Kursziel von rund 80 US-Dollar. Hier verläuft auch die 200 Tage-Linie, die als wirkungsvolle Unterstützung dienen könnte. Sollte also der Aufwärtstrend in den nächsten Tagen fallen, dann könnte der Bereich um 80 US-Dollar wohl eine interessante Möglichkeit sein, um beim Spezialisten für Grafikkarten und Chips für das autonome Fahren preiswert zum Zuge zu kommen.

