Nvidia: Droht schon wieder Unheil?

Die Bullen konnten bei der Nvidia-Aktie in der vergangenen Woche einen wichtigen Erfolg erringen, denn es gelang ihnen, einen nachhaltigen Bruch des 50-Tagedurchschnitts zu vermeiden. Zwar hatten die Verkäufer es geschafft, die Aktie nach dem Hoch vom 20. Februar bei 316,32 US-Dollar in einen steilen Abwärtstrend übergehen zu lassen und den Kurs am Freitag unterhalb des EMA50 eröffnen und anschließend ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



