Nvidia: Dividendenerhöhung lässt Anlegerherzen höher schlagen!

Nvidia gehört zu den wenigen Technologieunternehmen, die ihren Anlegern eine konstante Einnahmequelle in Form einer Dividende bieten. Zwar können Dividenden, vor allem bei Wachstumswerten, einer skeptischen Betrachtung unterzogen werden, doch für einige Anleger ist die Konstante einfach wichtiger. Und wenn eines klar ist im Börsenhandel, dann ist es das: Keine Strategie ist perfekt, wichtig ist, dass man überhaupt eine hat.

Dividende steigt erneut

Per drittes Geschäftsquartal hat Nvidia wieder super Zahlen vorgelegt und gleichzeitig angekündigt, die Dividende von 0,14 auf 0,15 US-Dollar je Aktie zu erhöhen. Die höhere Dividende soll bereits im Dezember gezahlt werden. Bis heute hat das Unternehmen mittels Dividende im Geschäftsjahr 2017/18 insgesamt 250 Mio. US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. In 2016/17 lag das Volumen bei 261 Mio. US-Dollar und in 2015 bei 186 Mio. US-Dollar.

Free Cash Flow steigt deutlich

Die Höhe der Dividende koppelt das Unternehmen an den Free Cash Flow. Dieser hat sich mit 1,1 Mrd. US-Dollar im dritten Quartal und im Vergleich zum zweiten Quartal deutlich erhöht. Im zweiten Quartal lag der Free Cash Flow noch bei 650 Mio. US-Dollar. Nvidias Cash-Bestand wuchs gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 6,3 Mrd. US-Dollar. Auch die Rivalen Micron Technology, Qualcomm sowie AMD konnten ihre Cash-Bestände zuletzt erhöhen. Qualcomm kam gar auf einen Anstieg von 78 %. Hingegen hatte Intel gegenüber dem Vorquartal eine um mehr als 30 % rückläufige Cash-Position verzeichnet.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.