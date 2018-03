Nvidia: Diese Aktie ist der absolute Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Liebe Leser,

Nvidia hat auch am Montag an den Börsen für einige Freuden gesorgt. Das Unternehmen schaffte zwar nur einen leichten Kursanstieg oder musste – je nach Börsenplatz – sogar einen minimal Rückgang hinnehmen, aber das positive Gesamtbild blieb absolut intakt. An diesem Dienstag schnellte der Kurs dann impulsartig nach oben und kämpft nun bereits mit der 200-Euro-Grenze. Angesichts dieser Kursdynamik dürfte ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.