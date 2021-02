Nvidia: Die Bullenparty wird fortgesetzt

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Seit dem Märztief des vergangenen Jahres war es bis zum Spätsommer eine anhaltende Freude, in der Nvidia-Aktie investiert zu sein, denn der Titel konnte einen Anstieg von 180,68 auf 589,07 US-Dollar vollziehen. Im Anschluss an das neue Allzeithoch, das am 31. August ausgebildet wurde, ging der Kurs jedoch in eine Konsolidierung über.

Sie vollzog sich als eine zähe Seitwärtsbewegung zwischen ...



