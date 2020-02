Nvidia: Die Bullen bestehen einen wichtigen Test!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die Nvidia-Aktie befindet sich seit dem Tief vom 15. August bei 147,39 US-Dollar in einem intakten Aufwärtstrend. Das Hoch der laufenden Aufwärtsbewegung wurde am 24. Januar bei 259,50 US-Dollar ausgebildet. Es leitete Gewinnmitnahmen ein. Sie haben in den letzten Tagen bereits zweimal zu einem Test der 50-Tagelinie geführt.

Beide Tests konnten von den Bullen bestanden werden.



