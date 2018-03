Nvidia: Baldige charttechnische Entscheidung!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Lieber Leser,

wenn man sich in die Welt der Kryptowährungen einliest, kommt man an Grafikchip-Spezialisten wie AMD und Nvidia nicht vorbei. Denn deren Produkte werden von den sogenannten Minern gebraucht. Ein gutes Geschäft, auf das insbesondere Nvidia auch in Zukunft setzen möchte!

AMD sieht kurzfristigen Hype, Nvidia langfristiges Potenzial!

Dabei waren die Grafikchips und damit die Grafikkarten von AMD zuletzt ideal, so dass die ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Sascha Huber.