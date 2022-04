Nvidia-Aktie: Das wichtigste Technologieunternehmen?

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die Nvidia-Aktie konnte in den letzten drei Wochen wieder deutlich an Terrain gewinnen. Mit einem aktuellen Kurs von ca. 245 Euro ist das Jahreshoch von Anfang Januar bei knapp 270 Euro nicht mehr allzu weit entfernt. Warum ist die Nvidia-Aktie plötzlich wieder ein Darling in Investorenkreisen?

Ein Hansdampf in allen Gassen…

Die Aussage des Evercore-ISI Analysten C.J. Muse bringt es auf den Punkt.



