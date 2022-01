Nvidia-Aktie: Das sieht sehr gefährlich aus

Seit dem Hoch vom 22. November bei 346,47 US-Dollar befindet sich die Nvidia-Aktie in einer anhaltenden Abwärtsbewegung. Sie sorgte dafür, dass der 50-Tagedurchschnitt bei 284,55 US-Dollar Anfang Januar unterschritten wurde. Erst auf einem Tief bei 256,43 US-Dollar konnte der Wert am Montag stabilisiert werden. Danach begann eine Erholung. Sie erreicht zwar gestern den 50-Tagedurchschnitt scheiterte aber recht deutlich an ihm.

Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung