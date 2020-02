Nvidia-Aktie: Das sieht richtig gut aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Am Vorabend hat der amerikanische Chipkonzern Nvidia seine Zahlen zum vierten Quartal und Gesamtjahr 2019 vorgelegt. Vor allem auf Quartalsebene wussten die Zahlen zu überzeugen, hier wurde das Vorjahresergebnis deutlich übertroffen. Auch gegenüber dem dritten Quartal erzielte das Unternehmen bei allen relevanten Kennzahlen ein Plus. Die Anleger zeigen sich hocherfreut und bescheren der Aktie am Freitag mit einem großen Handelsvolumen deutliche ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



