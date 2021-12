Nvidia-Aktie: Das muss in den nächsten Tagen gelingen!

Im Anschluss an das Hoch vom 22. November bei 346,47 US-Dollar ging die Nvidia-Aktie in eine Konsolidierung über. Es entwickelte sich ein neuer Abwärtstrend und die Notierungen fielen im Dezember bis auf den 50-Tagedurchschnitt zurück. Er wurde zwar leicht verletzt, konnte aber insgesamt behauptet werden. Im Anschluss an den letzten Test startete eine Erholung. Sie hat nun den Abwärtstrend seit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu Nvidia



mehr >