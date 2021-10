Nvidia Aktie: Deshalb bricht die Aktie weiter über den Widerstand hinaus!

NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) Aktien gewannen am Dienstag an Boden, wobei die Stärke auf die Nachricht zurückgeführt wurde, dass Facebook plant, die Investitionsausgaben zu erhöhen, einschließlich Rechenzentren, Server und Netzwerkinfrastruktur, was Chip-Unternehmen zugute kommen könnte. Nvidia lag bei Börsenschluss am Dienstag um 6,7 % höher bei 247,17 $.

Finanztrends Video zu Nvidia



mehr >

Nvidia Tages-Chartanalyse Die Aktie drängt nach oben, nachdem sie aus einem aufsteigenden Dreiecksmuster, wie es technische ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!