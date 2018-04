Nvidia Aktie: Wird Intel der nächste große Konkurrent?

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Im Kernmarkt der Grafikkarten für Spieler schient Nvidia derzeit unantastbar zu sein. Konkurrent AMD hinkt mit seinen Produkten nur so hinterher und scheint kein Mittel gegen die fortschrittlichen Chips von Nvidia zu finden. Dennoch darf sich Nvidia nicht ausruhen, denn in Branchenkreisen kursieren Gerüchte, nach denen Intel den Markt mit Highend-GPUs ins Auge gefasst haben könnte. Zwar gäbe es in der ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.