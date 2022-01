Nvidia-Aktie: Wie weit gehts jetzt noch abwärts?

Aktuell machen den Anlegern von Nvidia Gewinnmitnahmen zu schaffen. Das Hoch wurde am 22. November letzten Jahres bei 346,47 USD generiert. Seitdem geht es in mehreren kleinen Abwärtsschüben in Richtung der guten Unterstützung von etwa 230 USD. Dort ist ein prägnantes Hoch aus dem September 2021 zu finden. Alte Hochpunkte dienen oftmals als hervorragende Unterstützung. Zudem kommt noch der 200-Tage-Durchschnitt bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu Nvidia



mehr >