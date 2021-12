Nvidia-Aktie: Weiter im Sinkflug!

Die Nvidia-Aktien fallen am Montag in einem schwachen Gesamtmarkt noch tiefer. Die Aktien des Halbleiterunternehmens Nvidia fielen am Montag erneut und damit vier Tage in Folge. Es scheint keine besondere Nachricht hinter dem aktuellen Rückschlag zu geben, zumindest nicht spezifisch für Nvidia.

Nachrichtenlage insgesamt schlecht

Aus der Gesamtsicht ist die Nachrichtenlage nicht besonders gut: Unter anderem CNBC berichtete, es bestünde das Risiko, dass ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung