Nvidia-Aktie: Was ist jetzt zu tun?

Bei der Nvidia-Aktie bestimmen zum Auftakt in die neue Woche die Bären das Geschehen. Am Montag büßte der Anteilsschein fast 2 Prozent ein und rutschte dabei unter die 50-Tage-Linie (EMA50). Und auch am Dienstag gab es keine Besserung. Am Handelsende verlor das Papier weitere gut 4 Prozent. Dabei setzte der Kurs auf dem ehemaligen Rekordhoch von 208,75 US-Dollar auf. Just an ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu Nvidia



mehr >