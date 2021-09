Nvidia-Aktie: Was ist jetzt noch drin?

Die Nvidia-Aktie ist in diesem Jahr einer der absoluten Top Performer an den amerikanischen Börsenplätzen. Im bisherigen Jahresverlauf erzielte der Anteilsschein Kurszuwächse von mehr als 73 Prozent. Durch den Aktiensplit, den das Unternehmen am 20. Juli im Verhältnis 4:1 durchgeführt hat, wurde das Papier optisch günstiger und damit noch attraktiver für Anleger mit kleinerem Budget. Seither hat sich der Wert der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu Nvidia



mehr >