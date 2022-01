Nvidia Aktie: Unternehmen ist über dem Widerstand und sucht nach Volumen!

Die Aktien der NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) werden am Dienstag niedriger gehandelt, da die Aktien nach einem starken Tag am Montag zurückgehen. Viele Chiphersteller-Aktien hatten einen Aufwärtstrend, nachdem ein Wochenendbericht der Semiconductor Industry Association einen November-Umsatz von $51,7 Milliarden zeigte. Nvidia fiel am Dienstag bei der Veröffentlichung um 4,40% auf $287,96.

Nvidia Tages-Chartanalyse Die Aktie scheint aus dem auszubrechen, was Händler ein zinsbullisches Flaggenmuster