Nvidia-Aktie: Ungewöhnliche Optionsaktivitäten!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

CNBC-Sendung “Options Action”In der CNBC-Sendung “Options Action” sagte Mike Khouw, dass am Dienstag die Calls die Puts um etwa 2 zu 1 übertrafen. Das Unternehmen wird am Mittwoch nach Börsenschluss seine Ergebnisse bekannt geben, und der Optionsmarkt geht von einer Bewegung von 5,4 % in beide Richtungen aus, was ziemlich genau der durchschnittlichen Bewegung von 5 % entspricht.

Die aktivsten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung