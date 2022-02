Nvidia-Aktie: Und jetzt?

Der Aktienmarkt ist ins Taumeln geraten, als Russland mit einer umfassenden Invasion in der Ukraine begann. Der Konflikt in Europa lässt die Ölpreise in die Höhe schnellen und hat bei vielen Anlegern eine Panik ausgelöst, von denen einige ihre Nvidia-Aktien verkauft haben. Hinzu kommt, dass die Nvidia-Aktie vor der Invasion bereits seit mehreren Monaten rückläufig gewesen ist, da sich die Anleger ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu Nvidia



mehr >