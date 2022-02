Nvidia-Aktie: Umschwung voraus?

NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) Aktien wurden am Dienstag höher gehandelt, bevor das Unternehmen am Mittwoch seinen Bericht für das vierte Quartal veröffentlicht.

Die Konsensschätzung geht davon aus, dass das Unternehmen einen Gewinn von $1,22 pro Aktie ausweisen wird.

Nvidia stieg am Dienstagnachmittag um 8,13% auf 262,41 $.

Finanztrends Video zu Nvidia



mehr >

Nvidia Tägliche Chartanalyse Die Aktie ist vor kurzem von der Unterstützung abgeprallt und hat in den letzten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!