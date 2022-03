Nvidia-Aktie: Trendwende geglückt?

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Nach einem monatelangen Abverkauf scheint die Nvidia-Aktie langsam wieder in den Tritt zu kommen. Nachdem das Papier im Laufe dieser Woche bereits die wichtige 200-Tage-Linie hinter sich lassen konnte, drehte es am Freitag noch einmal richtig auf. Das bereits ansehnliche Kursplus von 6,8 Prozent an den Börsen konnte hierzulande mit Zugewinnen von 7,8 Prozent sogar noch übertroffen werden.

