Nvidia Aktie: Steiler Abwärtstrend! Was nun?

Nachdem die Nvidia-Aktie in den vergangenen Monaten überwiegend in Bullenhand war und ausgehend von ihrem am 15. August bei 147,39 US-Dollar ausgebildeten Tief einen dynamischen Anstieg vollzogen hat, bestimmen seit wenigen Tagen die Bären das Bild. Sie haben den Wert in einen steilen Abwärtstrend übergehen lassen.

Allein am gestrigen Dienstag gab der Kurs im Tagesverlauf um 4,11 Prozent nach.



