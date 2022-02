Nvidia-Aktie: Starke Zahlen, guter Ausblick – Anleger drücken trotzdem den Verkaufsknopf!

Am Mittwochabend wurden auch bei Nvidia die Bücher geöffnet und Einblick in die Zahlen zum abgelaufenen Quartal gewährt. Sowohl, was die Umsätze betrifft als auch gewinnseitig wurden die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Wie das Unternehmen nachbörslich mitteilte, stiegen die Erlöse im Ende Januar abgeschlossenen vierten Quartal um 53 Prozent auf gut 7,6 Milliarden Dollar. Gewinnseitig wurde das Vorjahresergebnis mit 3 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



