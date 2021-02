Nvidia Aktie: Spannung wegen Mittwoch!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die Spannung steigt: Am Mittwoch will Nvidia die neuen Quartalszahlen veröffentlichen. Und zwar geht es da um die Zahlen für das 4. Quartal des Nvidia-Geschäftsjahres 2021. Hier weicht das Geschäftsjahr vom Kalenderjahr ab. Um die anstehenden Zahlen einordnen zu können, hier der Blick auf die Zahlen des Quartals davor. Das war das 3. Quartal des Nvidia-Geschäftsjahres 2021 (Ende am 25.10.2020). Da ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung