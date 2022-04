Nvidia-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Finanztrends Video zu Nvidia



mehr >

Schaut man sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis an, so ergibt sich ein Faktor von fast 50. Damit ist das Unternehmen trotz des aktuellen Rückgangs immer noch recht hoch bewertet. Ja, die Prognosen gehen von einem weiteren steigenden Gewinn je Aktie aus. Dennoch muss Nvidia auch liefern! In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich lohnt, die Nvidia-Aktie jetzt zu kaufen.… Hier weiterlesen