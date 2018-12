Nvidia-Aktie: Sehr erfreuliche Zeichen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Nvidia konnte am Montag in einem insgesamt sehr starken Börsenumfeld um mehr als 5 % zulegen. Dies gilt im aktuellen Trend als vielversprechendes Zeichen. Denn: Der Kurs ist vorher in einem Monat um mehr als 19 % nach unten gewandert. Es könnte demnach zu einem Turnaround kommen, wenn die charttechnischen Zeichen stimmen bzw. auch bestätigt werden. Dabei ging es in Deutschland ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.