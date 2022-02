Nvidia-Aktie: Rekordergebnisse!

Gestern, am 16. Februar, gab die Nvidia Corporation ihre Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2022 bekannt. Trotz der sensationellen Ergebnisse waren die Anleger von den Quartalszahlen und dem Ausblick nicht sehr beeindruckt. Die Aktie verlor im nachbörslichen US-Handel rund drei Prozent. Ihr Allzeithoch markierte die Nvidia-Aktie am 22. November 2021 bei 346,44 Dollar. Seitdem befindet sich die Aktie in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu Nvidia



mehr >