Nvidia-Aktie: Quartalsergebnisse!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Finanztrends Video zu Nvidia



mehr >

Die Aktien von Nvidia stiegen in den vergangenen Tagen knapp fünf Prozent. Dies allerdings nicht aufgrund eigener positiver unternehmensspezifischer Nachrichten. Stattdessen scheinen die Anleger auf die besser als erwarteten Quartalsergebnisse eines Konkurrenten von Nvidia zu reagieren, was auf die Stärke des breiteren Halbleitermarktes hindeuten könnte. ON Semiconductor gibt Quartalsergebnisse bekannt ON Semiconductor, ein auf die Automobil- und Industriemärkte fokussiertes Chipunternehmen,… Hier weiterlesen