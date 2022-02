Nvidia-Aktie: Platzt jetzt die Blase?

Weitere Suchergebnisse zu "Softbank Group":

Nvidia (WKN: 918422)-Aktien sind in den vergangenen sechs Jahren sehr stark gestiegen. Doch bereits im November 2021 habe ich in meinem Artikel auf verschiedene Probleme mit dem Wertpapier hingewiesen.

Nvidia-Aktien sind überbewertet

Aus meiner Sicht ist die Aktie vollkommen überbewertet. Der erfolgreiche Investor Peter Lynch verglich in seinen Analysen gern die Gewinn- mit der Kursentwicklung, weil beide langfristig miteinander korrelieren. Wich der Kurs stark nach unten ab, zog er einen Kauf in Erwägung. Doch im Fall von Nvidia ist der Kurs bereits deutlich stärker als der Gewinn in die Höhe geklettert.

Peter Lynch stellte zudem gern das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Wachstumsrate gegenüber. Auch nach diesem Kriterium ist Nvidia heute stark überbewertet. Würde ein Investor das Unternehmen kaufen wollen, würde er wohl nicht mehr als 162 Mrd. US-Dollar zahlen. Nvidias Marktkapitalisierung liegt hingegen derzeit bei 610,2 Mrd. US-Dollar (17.02.2022).

Unvorstellbar hoch fällt das Kurs-Bilanzsummen-Verhältnis aus, dass aktuell 13,9 beträgt (17.02.2022). Im Normalfall liegt es meist bei 2 und selbst die Nvidia-Aktie notierte vor ihrem starken Anstieg bei diesem Wert. Trotz der Überbewertung sollten Anleger dennoch darauf verzichten, auf sinkende Kurse zu spekulieren, denn Kurse können im Einzelfall auch noch deutlich weiter steigen, bevor eine Korrektur einsetzt.

Warum der Kurs gerade sinkt

Einen möglichen Hinweis auf einen Wendepunkt könnten die aktuellen Zahlen liefern. Obwohl sie hervorragend ausfielen, reagierte der Kurs negativ. Meist wurden in diesen Fällen die hohen Erwartungen verfehlt oder der Ausblick korrigiert. So ist es auch bei Nvidia.

Stieg beispielsweise der Umsatz im Gaming-Bereich im Geschäftsjahr 2022 um 61 %, waren es im vierten Geschäftsquartal 2022 nur noch 37 %. Das Segment trägt 46,3 % zum Gesamtumsatz bei und ist somit sehr bedeutend. Darüber hinaus waren die Anleger vom Bruttomargen-Ausblick für das laufende Quartal enttäuscht.

Nvidia-Aktien sind auch deshalb seit 2016 so stark gestiegen, weil die Nettomarge seitdem von 12,3 % auf zuletzt 36,2 % stieg. So hervorragend diese Entwicklung auch ist, muss sie doch früher oder später enden.

Anleger könnten zudem vom gescheiterten Arm-Limited-Übernahmeversuch enttäuscht sein. Trotzdem muss Nvidia eine Vorauszahlung an Softbank (WKN: 891624) in Höhe von 1,36 Mrd. US-Dollar abschreiben.

Nvidia besitzt hervorragende Qualität

Doch abgesehen von der hohen Bewertung besitzt Nvidia eine sehr gute Investmentqualität. Umsatz und Gewinn wachsen stark, die Eigenkapitalquote liegt bei 60,2 %, die Gewinnmarge bei 36,2 %, die Gesamtkapitalrendite bei 22,1 % und die Eigenkapitalrendite bei 36,6 %.

Im vierten Geschäftsquartal 2022 wuchs der Umsatz um 52,8 % auf 7.643 Mio. US-Dollar und der Gewinn um 106 % auf 3.003 Mio. US-Dollar. Im Geschäftsjahr 2022 stieg der Umsatz um 61,4 % auf 26.914 Mio. US-Dollar und der Gewinn um 125 % auf 9.752 Mio. US-Dollar.

Der Artikel Nvidia-Aktie: Platzt jetzt die Blase? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

