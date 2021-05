Nvidia Aktie: Optionshändler wetten, dass die Aktie den Tiefpunkt erreicht hat!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die Aktie der NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) legte am Donnerstag zu, da Geld zurück in den Tech-Sektor zu fließen begann.

Nvidia befindet sich seit dem Erreichen eines neuen Allzeithochs von $648,57 am 15. April in einem Abwärtstrend und verzeichnete durchgängig niedrigere Höchst- und Tiefststände, bis es in der Nähe des $540-Bereichs ein Doppelbodenmuster bildete. Am Donnerstagnachmittag handelte Nvidia über 7% höher als der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



