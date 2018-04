Nvidia Aktie: Nvidia kann Nachfrage nicht bedienen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Liebe Leser,

der Markt rund um Grafikkarten befindet sich derzeit in einer mittelschweren Krise. Die Hardware ist vielerorts ausverkauft, die Preise steigen in astronomische Höhen. In einem Interview sagte Nvidia-Chef Jensen Huang jetzt, dass die Nachfrage schlicht zu hoch sei. Nvidia kann also gar nicht genug der begehrten Grafikkarten herstellen. Schuld daran sind zu einem nicht unwesentlichen Teil sogenannte Miner, die mit ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.