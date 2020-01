Nvidia Aktie: Neuer Kursausbruch voraus?

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Minimal schrammte die Nvidia-Aktie am Dienstag am 2019er Jahreshoch vorbei. Es war am 23. Dezember ausgebildet worden und hatte den Kurs bis auf 241,81 US-Dollar ansteigen lassen. Das 2020er Jahreshoch steht „nur“ bei 241,77 US-Dollar. Es macht aber die Ambitionen der Bullen auf eine Fortsetzung der Rallye deutlich.

Diese könnte bereits am Mittwoch einsetzen, wenn es den Käufern gelingen sollte, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung