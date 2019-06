Nvidia-Aktie: Lässt der Grafikchip-Hersteller nach? – Video

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Nvidia ist Marktführer im Bereich Grafikchips. In den vergangenen Jahren wurde die Aktie zum Highflyer an den Börsen, weil die Wachstumsaussichten der Branche als gigantisch gelten. Denn die Grafikkarten von Nvidia sind längst nicht mehr nur in PCs zu finden, sondern haben sich neue Märkte wie Automotive (Stichwort: Autonomes Fahren) oder Kryptowährungen (rechenintensives Bitcoin schürfen) erobert. Zudem sind viele Experten der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung