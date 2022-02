Nvidia-Aktie: Der Knaller!

Der Mutterkonzern Softbank hat den Verkauf der Prozessorsparte „ARM“ an Nvidia gestoppt. Es gab auch einfach keine Möglichkeit mehr. Denn mehrere Kartellbehörden hatten signalisiert, einem Kauf an Nvidia nicht zuzustimmen. So geht nun ARM selbst an die Börse. Die Nvidia-Aktie kann sowohl von den jüngsten Daten als auch der Absage des Kaufs profitieren.

