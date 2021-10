Nvidia-Aktie: Knall!

Die Nvidia-Aktie sorgt zum Auftakt in die neue Woche gleich für einen Paukenschlag. An der Technologiebörse Nasdaq schiebt sich der Kurs im frühen Handel auf ein Hoch bei 233,04 US-Dollar (USD) und überwindet den bisherigen Höchststand von 230,43 USD, der am 30. August markiert wurde. Dieser Anstieg war im Prinzip nur eine Frage der Zeit, schließlich befindet sich die Aktie seit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



