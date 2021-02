Nvidia Aktie: Klare Kaufempfehlung!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die Aktie des amerikanischen Chipkonzerns und Graphikkartenspezialisten Nvidia befindet sich bereits seit Anfang September in einer Konsolidierung. Dabei bewegt sich der Kurs seit Mitte November in einer noch engeren Handelsspanne zwischen 500 und 550 USD. Momentan scheinen die Kaufimpulse zu fehlen. Und das, obwohl das Unternehmen inzwischen auch leistungsstarke Chips für den Bereich des autonomen Fahrens produziert. In diesem Zukunftsmarkt steckt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



