Nvidia-Aktie: Keine Chance für die Bullen?

Nvidia brillierte bei den jüngsten Zahlen mit einem weiteren Quartal auf Rekordniveau, in dem es sowohl mit den Umsätzen als auch den Gewinnen rasant in die Höhe ging. Zudem spricht die Führungsetage des Grafikchip-Spezialisten von fulminanten Aussichten für das laufende Quartal, in dem die Nachfrage nach Grafikkarten und Co. ungebrochen scheint.

Dennoch kann die Nvidia-Aktie derzeit nicht so recht überzeugen und in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung