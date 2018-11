Nvidia-Aktie: Keine Besserung in Sicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Nvidia ist in den vergangenen Tagen mächtig durchgeschüttelt worden. Auch am Mittwoch ging es für den Wert weiter abwärts, die Verluste beliefen sich auf gut 3,0 %. Damit ändert sich auch an den trüben Aussichten nichts, so die charttechnischen Analysten. Sie verweisen darauf, dass der Abwärtstrend sehr ausgeprägt sei. Tatsächlich ist die Aktie in den zurückliegenden vier Wochen um mehr als ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.