Nvidia-Aktie: Kein Grund zur Panik!

Seit Anfang des Jahres befindet sich die Nvidia-Aktie in einer Korrekturphase. Seit dem Handelsstart am 3. Januar hat die Aktie rund 15 Prozent an Wert verloren. In den letzten Tagen ist die Aktie unter die wichtige 50-Tage-Linie bei rund 261,00 Euro gerutscht. Als eines der wachstumsstärksten Unternehmen des vergangenen Jahres hat Nvidia einen enormen Wertzuwachs erzielt. In diesem Jahr wird die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu Nvidia



mehr >